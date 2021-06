Voici pourquoi la Flandre passe au vert, alors que la Wallonie et Bruxelles restent à l’orange

La carte de l’ECDC est mise à jour tous les jeudis, pour obtenir la couleur verte, deux solutions sont envisageables. La première nécessite une incidence sur 14 jours inférieure à 50 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité sous les 4 %. Pour la seconde, l’incidence sur 14 jours doit être de 75 cas pour 100.000 habitants mais avec un taux de positivité inférieur à 1 %.

La Flandre entre dans le second cas de figure avec un taux de positivité de 0,99 % et une incidence de 61 ce qui explique sa couleur verte sur la carte européenne. Bien que la Wallonie ait également une incidence inférieure à 75, son taux de positivité est, lui, de 1,28 %. Avec une incidence de 111 et une positivité de 1,22 %, la Région Bruxelloise ne remplit aucune des conditions. Toutes deux restent donc en orange.