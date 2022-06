Voici les premiers événements de l’été à ne pas manquer!

S’il y a bien une saison qui était attendue avec impatience après ces deux années tourmentées c’est… l’été ! Ça y est, il est là avec son doux parfum de crème solaire. Il n’y a plus qu’à prendre son agenda et à fixer les événements qui accompagneront les prochains jours de beaux temps.

Fête de la musique 2022

Quelle aventure cette Fête de la Musique ! Après quelques années chahutées (une annulation et une édition amputée), cette année apporte son lot de nouveautés et un programme aussi étoffé qu’avant « ce que vous savez ». En 2022, aux côtés de communes déjà pleinement impliquées lors des éditions précédentes, il y aura aussi de belles découvertes à savourer.

Du 17 au 21 juin 2022

En divers lieux en Wallonie et Bruxelles

Beach Days

Les Beach Days, ce sont quatre jours de festivités sous le signe de la plage à Marche-en-Famenne. Profitez d’un moment convivial les pieds dans le sable, participez à des tournois de pétanque inédits, vibrez au rythme des concerts de la Fête de la Musique. Un espace sera dédié aux enfants avec des châteaux gonflables et une grimeuse.

Du 16 au 19 juin 2022

Place aux Foires

6900 Marche-en-Famenne

Brafa Art Fair 2022

Brafa Art Fair est considérée comme l’une des plus prestigieuses foires d’art internationales en Europe. Les collectionneurs et amateurs d’art pourront découvrir des œuvres de première qualité allant de l’archéologie à l’art contemporain et au design dans un décor raffiné propre à la Brafa. 115 exposants de 15 pays différents proposeront à la vente des objets rares Éclectisme, atmosphère conviviale et élégance sont les maîtres-mots de la Brafa. L’artiste belge Arne Quinze sera l’invité d’honneur de cette 67ème édition.

Du 19 au 26 juin 2022

Brussels Expo (Heysel)

Brussels International Film Festival 2022

L’UGC de Brouckère, Bozar, le Cinéma Galeries et le Palace vous ouvriront leurs portes pour un voyage en image en plein cœur de la capitale. Compétitions à trois niveaux, avant-premières, classiques restaurés, projections en plein air, masterclasses, séances pour le jeune public… Mais le BRIFF, c’est aussi l’occasion de rencontrer des invités prestigieux.

Du 23 juin au 2 juillet 2022

Place de Brouckère

1000 Bruxelles

Couleur Café Festival 2022

Le festival « Couleur Café » fait la part belle aux musiques du monde et urbaine. Cette année, retrouvez sur scène une programmation riche et variée : Youssou N’Dour, Koffee, Zwangere Guy, Rema, Pongo, Shaggy, Nathy Peluso, Stikstof, AJ Tracey, Sampa The Great, Cimafunk, Fally Ipupa…

Du 24 au 26 juin 2022

Esplanade de l’Atomium

1020 Bruxelles

Festival Samya

Temps de rencontre pendant un week-end pour renouer avec soi-même, se (re)découvrir, prendre du plaisir à faire des choses simples et vivre en résonance avec la nature qui nous entoure. Sous forme de conférences, ateliers pratiques, balades contées, d’une projection/débat ou encore d’une délicieuse dégustation de recettes indiennes dans l’esprit de l’équilibre, l’objectif sera de promouvoir une meilleure conscience de soi-même et trouver l’équilibre nécessaire pour vivre pleinement tout le potentiel d’être un humain.

Du 18 au 19 juin 2022

Le Monty

1470 Genappe

