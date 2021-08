Voici les parkings des enseignes bruxelloises où vous pourrez vous faire vacciner dès lundi

Dès ce lundi, des bus de vaccination seront installés sur les différents parkings de Primark, IKEA, Action et Carrefour en région bruxelloise. Il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous. Un vaccibus sera installé sur le parking des magasins Action de Molenbeek et Anderlecht (du lundi au jeudi, une semaine sur deux) et IKEA Andelercht (tous les vendredis et samedis).

D’autre part, le Primark d’Ixelles (du mercredi au vendredi) et les hypermarchés Carrefour d’Evere et d’Auderghem (du lundi au vendredi) mettront à disposition des locaux pour vacciner leurs clients.

Ces vaccibus sur les parkings de grands magasins ont été mis en place afin de combler le retard de vaccination à Bruxelles. Des actions vont également être menées dans les écoles et les clubs sportifs.