VIDEO. Une ancienne Miss Belgique prise au coeur d’une violente bagarre à Marbella

Ce mardi, une bagarre impliquant l’ancienne Miss Belgique Tanja Dexters a éclaté dans les rues de la station balnéaire de Marbella. L’avocat de la Belge et de son mari calme le jeu et explique qu’aucune n’a encore été déposée auprès de la police.

Sur les images que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous, Tanja Dexters, Miss Belgique 1998, et son petit ami Michaël Peeters se battent violemment avec un autre couple et se roulent au sol dans le port de Marbella. Les images datent de mardi soir.

« Ce n’est pas la faute de Tanja et Michael. Au contraire », affirme leur avocat Omar Souidi au Nieuwsblad. « C’est quelque chose de banal », dit-il encore. « Et aucun sang n’a été versé. »

Une bête histoire de parking

Avant d’expliquer les faits : « Tanja et Michael étaient mardi soir dans un quartier de Marbella où il y a pas mal de voyous qui traînent le soir. L’homme en chemise blanche dans la vidéo voulait garer sa voiture rapidement. Il disait que Tanja, Michael et le reste de leur groupe marchaient trop lentement. Il a roulé sur les orteils d’une connaissance de Michael, et ce dernier a fait signe de se calmer. L’homme est alors sorti de sa voiture », raconte l’avocat. « Vous avez vu ensuite le reste dans la vidéo. » En effet, une bagarre violente éclate entre les jeunes gens.

Selon Maître Souidi, « il n’y a pas eu de sang ». L’ex-Miss Belgique et son petit ami n’ont pas encore déposé de plainte auprès de la police. « Ils veulent surtout profiter de leurs vacances. Ils ont tous les deux quelques égratignures, mais ce n’est rien de plus. »