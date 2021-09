VIDEO. Un mineur agresse violemment le conducteur d’une voiture en plein centre de Gosselies

Depuis quelques jours, une vidéo fait beaucoup parler d’elle et pour cause. Sur cette dernière, on voit un mineur, qui serait âgé de 17 ans, en train de rouer de coup un automobiliste d’une soixantaine d’années. Les images sont filmées dans le centre de Gosselies, en face du bar Albert One. Malgré la violence et le nombre de coups de poing donnés par le suspect, personne ne semble intervenir aux alentours.

On ne sait pas ce qui a provoqué la dispute, mais les hommes s’empoignent dans un premier temps, avant que le plus jeune d’entre eux ne distribue les droites. Malgré l’état de la victime, l’auteur des coups ne semble pas s’arrêter pour autant et, après une dernière gifle, s’en va sans demander ses restes.

Voici la vidéo de cette violente altercation.

Le suspect déjà connu des autorités

Le parquet de Charleroi a confirmé qu’une plainte avait été déposée par la victime et que le mineur avait été retrouvé par les autorités. Mercredi matin, il a été interpellé et présenté au juge de la jeunesse. «Le suspect a fait l'objet d’une ordonnance de remise à la famille sous conditions. Son placement n’était légalement pas possible au vu de la nature de l’infraction. Mais il sera cité prochainement devant le Tribunal de la Jeunesse pour répondre de ses actes», indique le Procureur du Roi à nos confrères de 7sur7.

Le suspect dépendait déjà d’un juge de la jeunesse, pour d’autres raisons que des faits de violence. Il conteste d’avoir porté des coups à qui que ce soit, malgré les images qui circulent sur les réseaux sociaux.