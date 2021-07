Vers un nouveau renforcement des mesures lors du prochain Codeco?

Le prochain Comité de concertation, prévu le vendredi 16 juillet, mènera-t-il réellement à de nouveaux assouplissements ? Alors que les derniers chiffres relatifs au coronavirus inquiètent les experts, la situation se détériore dans certains pays, particulièrement aux Pays-Bas ou encore en Espagne.

Dans un post Twitter, Pedro Facon a donné quelques éclaircissements sur la situation sanitaire actuelle en Belgique. Il compte bien présenter lors du Codeco une « analyse approfondie de la situation » et il « conseillera les décideurs politiques sur la stratégie et les options à court terme et pour les mois à venir ».

Des dispositifs à renforcer

Parmi les objectifs « à court terme », Pedro Facon aimerait renforcer certains dispositifs, comme le testing et la quarantaine au retour des voyages. « La situation épidémiologique actuelle est caractérisée par l’incertitude. Nous savons que les infections augmentent fortement en raison du variant Delta, 50 à 60 % plus contagieux, de l’impact de la suppression progressive des mesures, des comportements de contact et des déplacements. On sait aussi que tous les vaccins protègent très bien contre l’hospitalisation et le décès après vaccination complète (90-95 %). C’est une très bonne nouvelle avec un variant Delta qui, si vous êtes infecté, vous donne deux fois plus de chances d’être hospitalisé. La vaccination entraînera une évolution positive forte du ratio infection/hospitalisation », écrit le Commissaire sur Twitter.

Une partie de la population toujours vulnérable

Pedro Facon en a profité pour rappeler que tout le monde n’était pas protégé contre le Covid-19 : « Une partie importante de la population n’est pas encore complètement vaccinée : 40 % des personnes atteintes de maladies sous-jacentes ne sont pas encore complètement vaccinées. 600.000 personnes. 20 % des plus de 65 ans n’ont pas encore été complètement vaccinés non plus.

Ces personnes (encore) non vaccinées de plus de 65 ans et les personnes souffrant d’affections sous-jacentes sont plus vulnérables à l’infection et à l’hospitalisation à mesure que la circulation du virus augmente. C’est précisément pourquoi nous vaccinons également les groupes de population moins vulnérables, tels que les jeunes et les personnes d’âge moyen. De cette façon, nous réduisons les infections, la circulation du virus et créons une immunité collective », poursuit-il.

En plus de rappeler l’importance des gestes barrières, Pedro Facon évoque le renforcement de certaines mesures : « Les lignes de défense pour la gestion des risques, dans les domaines de la prévention et de la sensibilisation, des règles de voyage, des tests, de la gestion des épidémies, du suivi des contacts, du suivi de l’isolement et de la quarantaine, etc. doivent être encore maintenues et renforcées sur différents fronts ». Pedro Facon en vient donc à la possibilité d’ajouter de nouvelles mesures « en matière de ventilation et de qualité de l’air ».