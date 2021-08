Vaccination: Seuls trois pays européens font mieux que la Belgique!

La Belgique a perdu une place et est désormais quatrième au classement des plus vaccinés parmi les 30 pays de l’espace économique européen.

Les chiffres arrêtés au 19 août par Sciensano indiquent un taux de vaccination complète de 67,7 % de la population totale, 82,1 % si on ne prend que les 18 ans et plus. En Flandre, ce chiffre pour les 18 ans et plus atteint 88 %, pour 77 % en Wallonie et seulement 60 % à Bruxelles.

D’excellents résultats mais des différences entre les trois régions

Un autre chiffre concerne le taux de vaccination des personnes présentant des comorbidités, c’est-à-dire les plus fragiles et donc les plus susceptibles de contracter une forme grave du Covid. C’est d’ailleurs pour les plus sévèrement atteintes que le principe d’une troisième dose de vaccin a été approuvé par les ministres de la Santé du pays, comme nous l’expliquions la semaine dernière. Le taux de vaccination chez les personnes avec comorbidités (environ 1,5 million de Belges) est de près de 90 % totalement vaccinées, près de 92 % partiellement. Ici aussi, la Flandre est largement en tête avec près de 95 % de taux de couverture, pour environ 88 % en Wallonie et 77 % à Bruxelles. Quant au taux de vaccination des 65 ans et plus, il dépasse lui aussi les 90 % pour l’ensemble du pays.

L’Irlande passe devant la Belgique

Selon les toutes dernières données de Sciensano relayant des chiffres européens et relayées par nos confrères de Sudinfo, la Belgique est désormais quatrième au classement des plus vaccinés parmi les 30 pays de l’espace économique européen. Elle perd une place au profit de l’Irlande, ce classement étant toujours mené par Malte et l’Islande, qui se disputent la première place depuis quelques semaines. Le résultat de notre pays n’en reste pas moins excellent, malgré ses grandes différences régionales.