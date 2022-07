Une vidéo de la filiale américaine de la FN Herstal crée la polémique: «Que Dieu bénisse les USA»

Le clip, long d’une minute, présente trois symboles américains (la statue de la liberté, Oncle Sam et l’aigle) célébrant l’indépendance de leur pays en s’exerçant au tir contre des barils de feux d’artifice. Une vidéo dénoncée par plusieurs internautes alors que le pays est frappé par des fusillades à répétition depuis plusieurs semaines. Le groupe FN Herstal s’est, de son côté, engagé à faire retirer cette publicité.

Les internautes choqués

Le clip promotionnel publié sur les réseaux sociaux de la FN America est réalisé à la façon d’un film d’action et rythmé d’une bande-son aux accents rock. Il est accompagné du texte « God Bless the US of A ! Happy Independence Day from FN and remember if you’re going to celebrate, do it the FN way » (« Que Dieu bénisse les États-Unis ! Bonne fête de l’indépendance de la part de la FN et rappelez-vous : si vous la célébrez, faites-le à la manière FN).

De nombreux internautes se sont offusqués de cette communication alors que les États-Unis ont encore été endeuillés par une fusillade à Chicago lors des célébrations du 4 juillet. Au moins six morts et 26 blessés sont à déplorer.

Le clip retiré

La FN Herstal a réagi mardi après-midi via un communiqué de presse informant que le groupe a « pris connaissance de la vidéo diffusée hier par sa filiale américaine à l’occasion de la fête de l’indépendance des États-Unis » et « a immédiatement chargé sa filiale de retirer cette vidéo. » Le clip a finalement été retiré des réseaux sociaux peu avant 17h00.

La direction du groupe assure par ailleurs qu’elle « mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce type de communication ne puisse plus se reproduire à l’avenir ». Contactée par Belga, la direction n’a pas souhaité faire plus de commentaires.