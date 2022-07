Une vague de chaleur va toucher la Belgique: à quoi doit-on s’attendre et faut-il s’en inquiéter?

Depuis quelques jours, on ne parle plus que de vague de chaleur, que cela soit dans les médias ou à la machine à café. Mais à quoi faut-il réellement s’attendre et faut-il se montrer inquiet ?

Quelles sont les prévisions attendues ?

Cette semaine, la Belgique va connaître un épisode d’intenses chaleurs qui pourrait s’avérer plus long que prévu. Selon les dernières prévisions de l’IRM, on se situera majoritairement autour des 25 degrés pour la semaine à venir. Dès mardi, le temps sera ensoleillé avec des maxima jusqu’à 25 ou 26 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, et jusqu’à 30 ou 31 degrés dans les régions les plus chaudes, avec un vent généralement faible.

Mercredi, il fera partiellement nuageux et dans l’après-midi des courants un peu moins chaud circuleront sur notre pays. Des maxima de 25 à 28 degrés, et localement jusqu’à 30 degrés, seront encore possibles, surtout sur le sud du pays. Le reste de la semaine et le samedi se poursuivront approximativement sur les mêmes bases, avant un dimanche qui s’annonce chaud. En effet, il fera ensoleillé et plus chaud avec des maxima entre 28 et 33 degrés.

Atteindra-t-on les 40 degrés ?

S’il est certain qu’il va faire chaud, voire très chaud, David Dehenauw estime qu’il semble peu probable d’être confronté à de telles températures, comme il le confie à nos confrères de HLN : « Nous nous dirigeons vers de très fortes chaleurs et des températures très estivales, mais je ne vois pas ces 40 degrés apparaître dans la majorité des méthodes de calcul. »

Pourtant, un modèle américain semble attendre des températures jusqu’à 45 degrés le 18 juillet prochain. « Ce modèle américain n’est pas le plus fiable en ce qui concerne les prédictions à plus long terme. Nous continuons de surveiller ces méthodes de prédictions aussi, mais pour l’instant, rien ne nous indique que nous nous dirigeons vraiment vers un pic à 40 degrés », a jugé le météorologue belge.

Qu’est-ce qu’une vague de chaleur ?

En Belgique, on parle de vague de chaleur dès le moment où l’on enregistre des températures au-dessus des 25 degrés durant cinq jours consécutifs. Et les 30 degrés doivent être atteints durant trois de ces cinq jours si l’on veut considérer que l’on est bien confronté à une vague de chaleur. Selon les premières prévisions, ces critères devraient donc êtres tous les deux remplis.

Est-ce inquiétant ?

Si l’on peut se réjouir sur les belles températures affichées sur le thermomètre, ou pester sur la météo trop chaude, une chose est sûre : cette météo n’a rien de normal et se rapproche d’un scénario catastrophe. « Ce qui va se passer est quand même assez inquiétant. Les modèles de prévision et les différents scénarios sont fréquemment mis à jour. Au début, on voyait que le scénario « le plus extrême » était relativement isolé. Or, à présent, il tend à gagner en crédibilité. Nous serons donc normalement confrontés à des températures très élevées », explique à nos confrères de « La Libre » le météorologue de l’IRM Pascal Mormal.

Selon lui, la planète devrait se confronter de plus en plus souvent à ce type de phénomènes, ce qui ne lui dit rien qui vaille : « Il faut bien se rendre compte que de tels excès de température ne sont absolument pas normaux. On constate depuis quelques années des situations de blocage, qui vont amener un beau temps durable mais également des températures excessives pour notre pays. Il faut bien comprendre qu’avoir des répétitions de séquences aussi chaudes est vraiment problématique. Il faut voir si ce scénario se poursuit dans les prochaines décennies… Ce serait très inquiétant. »