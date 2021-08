Une prime de 2.000 € pour se former aux métiers en pénurie

Actuellement, le montant de ces primes s’élève à 350 €. Des discussions sont en cours sur le sujet avec le Forem et le secteur de la construction, particulièrement sollicité dans le cadre de la reconstruction des zones touchées par les inondations de juillet.

« Il faut aujourd’hui des mesures qui sont radicalement positives pour faire basculer un certain nombre de convictions et puis peut-être un message : ’Participez à la reconstruction de notre région, à la relance de notre région et notre pays’. Ce sont des messages mobilisateurs pour un certain nombre de personnes, notamment de jeunes », a expliqué lundi le ministre MR sur les ondes de la radio Bel-RTL.