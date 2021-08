Une pompière blessée lors d’une intervention pour un incendie à Hantes-Wihéries

Les pompiers de la caserne de Beaumont ont été requis samedi en début d’après-midi vers 13H30 pour un violent incendie dans une habitation. Un départ complet de la caserne et une ambulance sont intervenus. L’occupant des lieux a été évacué de la maison par un automobiliste de passage sur place.

Une pompière a été blessée lors de l’intervention et transportée à l’hôpital. «Elle a été touchée par la chute d’une partie de la toiture. Elle a reçu plusieurs tuiles sur l’une des épaules et sur l’omoplate. Elle a également été victime d’un malaise lors de son transport à l’hôpital. On ne sait pas si c’est à cause du stress ou d’une possible commotion. Mais heureusement, ses jours ne sont pas en danger», a expliqué Michel Méan, porte-parole des pompiers.

Des renforts des casernes de Thuin et de Binche ont été nécessaires. L’incendie a été maîtrisé en milieu d’après-midi.