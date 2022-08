Une nouvelle vague de chaleur s’approche de la Belgique: voici les prévisions météo de ces prochains jours

Le temps sera ensoleillé ce dimanche avec la possibilité de quelques voiles d’altitude. Les maxima oscilleront entre 20 ou 21 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et de 24 à 26 degrés dans le centre. En Gaume, on pourra éventuellement relever 27 degrés, à en croire les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent sera faible à par moments modéré de nord ou nord-nord-est ; à la mer et sur le relief ardennais, il sera souvent modéré.

Ce soir

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à quelques nuages élevés près. Les minima s’échelonneront de 9 à 14 degrés ou localement moins dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera généralement faible.

Demain

Lundi, le temps sera ensoleillé avec, dans le courant de la journée, la possibilité de quelques champs nuageux qui se développeront sur le nord-ouest du pays. Les maxima se situeront autour de 23 ou 24 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, entre 25 et 27 degrés dans le centre et pourraient avoisiner les 29 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré et empêchera les températures de dépasser les 22 degrés à la côte.

Le reste de la semaine

Le reste de la semaine, il fera généralement ensoleillé avec des maxima qui s’élèveront de jour en jour pour atteindre ou dépasser les 30 degrés dans beaucoup d’endroits à partir de mercredi. Le mercure pourrait même atteindre les 35 degrés vendredi et samedi.