Une maison s’effondre derrière le bourgmestre de Pepinster en pleine interview

Au lendemain des terribles intempéries qui ont touché la Belgique, l’heure est au bilan. Si on sait déjà que 15 personnes ont perdu la vie, on craint que ce chiffre augmente encore fortement.

Et les dégâts matériels sont énormes. Des dizaines et dizaines de maisons sont détruites. D’autres sont carrément effondrées. L’eau et le courant ont fragilisé les fondations de certaines habitations, qui n’ont pas résisté.

Preuve en est cette vidéo, tournée ce jeudi soir en direct, lors du journal télévision de VTM. Alors qu’une journaliste interrogeait Philippe Godin, le bourgmestre de Pepinster, une maison s’est effondrée un peu plus loin.