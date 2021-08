Une large majorité des personnes vaccinées favorable à l’obligation vaccinale pour les soignants

Quelque 85 % des participants à la grande étude « corona », initiée par l’Université d’Anvers depuis le début de la pandémie, sont favorables à l’obligation vaccinale contre le coronavirus pour le personnel soignant, ressort-il des résultats d’un sondage effectué mardi. La mesure rencontre cependant plus de réticence chez les jeunes, les personnes en difficultés financières et les non vaccinés.