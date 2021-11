Une instruction ouverte à Charleroi contre un professeur suspecté de comportements déplacés

Ce professeur est provisoirement suspendu car soupçonné de propos et comportements déplacés vis-à-vis de jeunes filles et jeunes femmes, mineures et majeures. Selon Sudinfo, le suspect aurait envoyé des messages via divers réseaux sociaux, comme Snapchat ou Instagram dont le contenu évoquerait des compliments sur le physique des élèves et des propositions à caractère sexuel. La Ville de Charleroi se serait constituée partie civile dans ce dossier.

Le parquet de Charleroi a confirmé vendredi après-midi qu’une instruction judiciaire est actuellement en cours pour faire la lumière sur les faits.