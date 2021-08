Une infirmière violemment giflée aux urgences à Liège

Ce sont de nouvelles images qui illustrent le comportement violent auquel doit faire face le personnel soignant. Comme le rapporte RTL, une infirmière a été violemment giflée mardi aux urgences de l’hôpital de la Citadelle à Liège. La scène a été filmée par une autre patiente qui se trouvait, elle aussi, aux urgences.

Si le personnel hospitalier subit rarement des violences physiques, la violence verbale, elle, est beaucoup plus courante. «Les gens qui se présentent aux urgences sont stressés et ont des difficultés à gérer ce stress. Ils comprennent parfois difficilement le trajet qu'on leur propose, il y a de l'attente. Et tout un chacun se dit 'c'est moi qui suis prioritaire’» , indique Christian Hilken, infirmier en chef des urgences. .

Selon les informations de Sudinfo, l’infirmière aurait été taxée de racisme par la dame qui l’a giflée «pour expliquer le fait qu’on ne voulait pas lui remettre des résultats médicaux attendus». Le ton serait alors monté entre les deux femmes au point qu’une des deux a perdu son sang-froid. De son côté, l’infirmière nie cette accusation de racisme. Elle pourrait porter plainte. «Nous accompagnons l’infirmière dans toutes les démarches qu’elle voudra faire», assure Valérie Maréchal, directrice des ressources humaines et de la communication.