Une forte explosion de gaz coûte la vie à Ali, 44 ans: un suicide n’est pas à exclure

Une explosion de gaz s’est produite dans la cuisine d’un logement social construit dans les années 80. « Nous avons entendu une forte détonation et sommes sortis pour voir ce qui se passait et nous avons vu les dégâts. Le mur était en morceaux à côté de la maison. Nous n’avions aucun contact avec l’homme qui vivait là. On ne le connaissait pas très bien, » témoigne un habitant du quartier auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws.