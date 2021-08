Une fillette de trois ans fauchée par une voiture alors qu’elle était sur la fête foraine

Un enfant de trois ans est décédé mardi après-midi dans un accident de la circulation à Merchtem (Brabant flamand), ont annoncé la commune et le parquet de Hal-Vilvorde.

L’accident s’est produit vers 14h, à un carrefour situé non loin d’une fête foraine actuellement installée dans la commune brabançonne. « Pour une raison encore inconnue ; un homme de 65 ans domicilié à Meise a perdu le contrôle de son véhicule », explique une porte-parole du parquet. « Il a ensuite renversé une petite fille de trois ans, originaire d’Opwijk. » L’enfant, qui se trouvait sur le trottoir, a été grièvement blessée. Les secours ont tenté de réanimer la petite victime, mais elle est malheureusement décédée sur place.

« Le conducteur a fini sa course quelques centaines de mètres plus loin contre la façade d’une habitation », poursuit le parquet. Le conducteur a été blessé dans l’accident. Il a été soumis à des tests d’alcoolémie et de drogues qui se sont tous deux révélés négatifs. Il n’avait toutefois pas encore pu être auditionné.

Un expert du parquet s’est rendu sur les lieux mais les causes de l’accident n’ont pas encore pu être établies. Le véhicule a percuté une attraction de la fête foraine avant de renverser l’enfant. L’enquête devra notamment déterminer si une vitesse excessive est en cause.

Un médecin légiste a également été désigné pour établir l’état de santé et les antécédents médicaux du conducteur et voir s’il a pu avoir un malaise.