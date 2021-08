Une Belge de 53 ans appelle à se faire vacciner depuis son lit d’hôpital: «Vous n’avez pas envie de vivre ce que je vis»

Les témoignages de personnes regrettant de ne pas s’être fait vacciner affluent ces dernières semaines. La Belge « Dudu », fait part de sa propre expérience, elle qui est à l’hôpital de Middelheim à cause de la maladie.

Dudu, une Anversoise d’origine turque était, comme de nombreux citoyens, réticente à l’idée de se faire vacciner. Elle avait entendu certaines personnes dire qu’elles avaient été malades après leur piqûre, et elle voulait éviter ça : « Mais j’imagine que ce n’était rien comparé à ce que je vis maintenant », a-t-elle déclaré devant une caméra de VTM Nieuws.

Car suite à une infection au coronavirus, la femme de 53 ans est depuis plusieurs jours hospitalisée à l’hôpital de Middelheim. Depuis son lit, elle a voulu lancer un appel : « Faites vous vacciner ».

« N’hésitez pas »

« Je me sens fatiguée, je tousse beaucoup et je n’ai plus de souffle. J’avais peur de la piqûre, mais regardez-moi maintenant. C’est pour cela que je veux faire passer un message : n’hésitez pas, faites vous vacciner, car vous n’aurez pas envie de vivre ce que je vis ».

Comme l’explique Het Laatste Nieuws, la sœur de Dudu se trouve deux chambres plus loin, pour les mêmes raisons.

Intensiviste à l’hôpital de Middelheim, Philippe Vets confirme que « plus de 80 % des personnes qui arrivent aux soins intensifs ne sont pas vaccinées ».