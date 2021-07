Un randonneur belge ne donne plus signe de vie en Suisse, une disparition jugée inquiétante

La Police cantonale valaisanne (Suisse) a publié mercredi sur son site internet un avis de disparition concernant un Belge. Patrick D., un ressortissant belge né le 4 octobre 1959, est porté disparu depuis une semaine. Une disparition qui devient de plus en plus inquiétante. « Il a été vu pour la dernière fois le 22.07.2021 devant sa résidence secondaire à Savièse. Son véhicule a été retrouvé sur le parking de Ferpècle (commune d’Evolène) le 26.07.2021 », peut-on lire sur l’avis de recherche.

Le communiqué précise que ce Patrick D., dont on ignore la commune d’origine en Belgique, est « montagnard et bon marcheur ». Selon le scénario évoqué par la police cantonale, notre compatriote est susceptible d’avoir pratiqué une randonnée. « Malgré plusieurs recherches pédestres et héliportées dans le fond du Val d’Hérens notamment, Patrick D. demeure introuvable ».

Son signalement est précisé : « 182 cm, 72 kg, de corpulence maigre, peau blanche, cheveux gris-blanc, yeux noirs ». « Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec la Police cantonale », est-il encore écrit. Ce message a été partagé plus d’un millier de fois.