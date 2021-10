Un projet pour aider les sinistrés à restaurer leurs photos abîmées dans les inondations

La Wallonie et plus précisément la province de Liège, ont été parmi les plus touchées à la mi-juillet 2021. La Vesdre, l’Ourthe et la Meuse n’étaient plus en mesure de contenir les quantités d’eau gigantesques. Littéralement, tout a été emporté par le courant : 224.000 maisons endommagées ou détruites, 12.000 voitures sinistrées, d’innombrables meubles abîmés… et malheureusement, de nombreuses vies aussi.

Restaurer autant de photos endommagées que possible

« Durant le gigantesque travail de nettoyage, nous avons vu des interviews très émouvantes au journal télévisé », explique Geoffrey Hantson, directeur de la création chez Happiness Brussels, et dont les propos ont été relayés par Sudinfo. « De nombreuses victimes ont déclaré que les inondations ont anéanti non seulement des quartiers entiers, mais aussi des milliers de souvenirs. Avec le soutien de Canon et d’autres partenaires, nous avons mis en place un projet dont le but est de restaurer autant de photos endommagées que possible… »

Le pouvoir émotionnel des photos

« Les gens ont peur de l’oubli. C’est pourquoi, une photo donne un énorme sentiment de sécurité », explique Lotte Smets, psychologue clinicienne. « Les photos déclenchent des souvenirs dans le cerveau et ça leur donne une valeur émotionnelle. Et en cas de perte de celles-ci, cette valeur émotionnelle est encore plus grande. Elles jouent donc un rôle crucial. Si vous perdez votre maison dans une inondation et aussi vos photos (et donc vos souvenirs), la peur de l’oubli vient encore aggraver la situation. »

« Canon connait le pouvoir émotionnel des photos, des images et des histoires qui les accompagnent », avance de son côté Jacco Leurs, Managing Director de Canon BENELUX. « C’est précisément la raison pour laquelle Canon soutient le programme de restauration des photos ReStory et pourquoi on était touché par les histoires qui les accompagnent. »

Pour les personnes qui possèdent des photos endommagées par les inondations, elles peuvent le faire savoir via www.restory.photo, afin d’être recontacté !