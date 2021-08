Un message publié par erreur sur le compte Twitter de la ministre Annelies Verlinden

Cette nuit, les Red Lions se sont qualifiés pour la finale des Jeux olympiques en battant l’Inde en demi-finale. Une magnifique performance qui a été suivie par des milliers de personnes, malgré l’horaire un peu particulier du match, qui s’est tenu en pleine nuit, décalage horaire oblige. Parmi les personnes qui étaient devant leur téléviseur pour soutenir nos hockeyeurs, on retrouvait la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. C’est elle-même qui l’avait annoncé sur les réseaux sociaux. Elle-même ? Pas vraiment…

Un message qui n’aurait pas dû être publié

On le sait, les réseaux sociaux de nos personnalités politiques ne sont, la plupart du temps, pas gérés par les politiciens eux-mêmes. Ces derniers font des propositions à leur Community manager ou leur responsable « com » et ceux-ci se chargent de la publication.

Le danger, c’est évidemment les copier-coller. À l’image de ce qu’il s’est passé ce lundi soir. En effet, les internautes ont pu voir arriver sur le compte Twitter d’Annelies Verlinden le message suivant :

« Proposition de story / proposition de tweet. À 3h30 cette nuit on y sera. Mon réveil est mis. Bonne chance pour la demi-finale ».

« Tellement spontané »

Inutile de vous préciser qu’il s’agissait du message envoyé par la ministre de l’Intérieur à la personne qui gère ses comptes Twitter et Instagram, qui a par mégarde oublié d’enlever les consignes. La petite boulette a rapidement été corrigée mais un internaute a eu le temps de faire une capture qu’il a publiée en écrivant « Tellement spontané ».

Annelies Verlinden a pu regarder le match tranquillement, en pleine nuit. À moins que ce ne soit pas elle ?