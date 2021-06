Un Jack Russel abandonné dans une cage à chats scandalise les bénévoles d’un refuge

Sur Facebook, le refuge a fait part de son mécontentement et a rappelé certaines règles de base : « Notre équipe est scandalisée ! Voilà ce qu’un de nos bénévoles a trouvé à son passage du soir ! C’est inhumain, le refuge est fermé et un chien nous a été déposé dans une mini cage à chat, par pitié nous avons un numéro de téléphone fixe, un numéro de gsm en cas d’urgence, une page Facebook où on essaye d’être le plus réactif possible, quand c’est comme ça, juste nous prévenir ! Un animal n’est pas un objet. »