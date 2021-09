Un club belge bat le record de la plus longue partie de pétanque au monde

Le Tiche Boule Club de Cornesse a battu ce dimanche le record du monde de la plus longue partie de pétanque au Hall du Paire de Wegnez, à Pepinster.

Les douze joueurs sont en compétition depuis vendredi 13h30. Pour battre le précédent record du monde qui était de 52 heures, les joueurs se sont affronté durant exactement 53 heures.

Cette initiative est née suite aux inondations survenues à la mi-juillet et qui ont fortement touché la région verviétoise. Plusieurs membres de l’équipe ont été sinistrés et après avoir donné un coup de main à gauche et à droite, le club a décidé d’organiser une activité un peu positive, «quelque chose de tout à fait ordinaire mais de manière extraordinaire», explique Arnaud Savelkoul, membre du club de pétanque.

Les bénéfices reversés aux sinistrés

Les bénéfices de l’événement, soit environ 10.000 euros, seront reversés aux sinistrés, aux clubs de sport ou encore aux mouvements de jeunesse de Pepinster.

Ce record du monde, qui devra être homologué par le Guinness World Book of Records, s’est tenu dans un cadre bien spécifique et différents paramètres comme la taille des boules et du cochonnet, les dimensions du terrain? ont été scrutés par un huissier de justice.

«La performance sportive est attestée ! Les joueurs se sont affrontés durant 53 heures, comme en attestent les constatations effectuées par le huissier de justice. L’homologation n’est pas entre nos mains mais nous sommes ravis d’être arrivés au bout», se réjouit Xavier Lambert, représentant du club pépin.