Un cas de Covid-19 détecté au sein de la famille royale, le Roi et le Reine vont limiter leurs contacts

Suite à un cas positif au Covid-19 au sein de la Famille Royale, Leurs Majestés le Roi et la Reine ont décidé, par mesure de précaution, de limiter leurs contacts dans les jours à venir, conformément aux règles sanitaires en vigueur.

Le cas a été détecté chez l’un des cadets du couple royal, a confirmé une source à l’agence Belga. Le Roi et la Reine ont tous deux déjà passé un test PCR, dont le résultat s’est révélé négatif. Ils effectueront un second test et, entre ceux-ci, le Roi et la Reine vont mettre en pause leurs activités et limiter leurs contacts.

Les activités qui figuraient à leur agenda cette semaine et lundi prochain sont dès lors reportées ou annulées, annonce le Palais. L’audience prévue jeudi dans le cadre de l’initiative citoyenne «Be Heroes» n’aura donc pas lieu. Le déplacement du couple royal au stade roi Baudouin pour l’ouverture du mémorial Van Damme vendredi a également été annulé, tout comme la visite de la reine Mathilde au ModeMuseum d’Anvers.