Un bébé et sa soeur de 9 ans perdent la vie dans un dramatique accident à Anvers

Les deux enfants décédés mardi matin à Anvers à la suite d'un accident impliquant un camion sont de la même famille: un garçon de un an et demi et une fille de neuf ans, a précisé la police locale.

L'une des victimes circulait sur une trottinette. Les circonstances des faits doivent encore être établies. Selon les premières informations relayées dans les médias néerlandophones, les deux enfants traversaient la Lange Leemstraat sur le passage piéton. Le camion avait également le feu vert et son conducteur a tourné à gauche au carrefour, sans voir les enfants.

Le parquet et descendu sur les lieux et un expert a été désigné. Le chauffeur du camion est en état de choc à l'hôpital. Il sera entendu dès que son état le permet.