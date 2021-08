Un avis de recherche lancé pour retrouver le détenu évadé de la prison de Gand

« Mercredi 4 août, vers 10h45 Mouslim Aboubakarov, 40 ans, s’est évadé de la prison de Gand. Il est depuis lors en fuite », signale l’avis de recherche diffusé par la police mercredi soir sur Twitter. L’homme néerlandophone mesure environ 1,80m et est de corpulence athlétique. Il a des cheveux courts et une barbe moyenne sombre. ll est possible qu’il ne porte pas ses lunettes de vue.

Lors de son évasion, il portait un t-shirt noir, un pantalon gris clair et des chaussures noires, selon la description diffusée. La police a reçu mercredi vers 10H30 un premier signalement d’une évasion encours à la prison de Gand. Des recherches de grande ampleur ont été mises en œuvre, avec l’appui de chien renifleurs et d’un hélicoptère, mais l’homme n’a pas encore été retrouvé.