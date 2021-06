Un arbre s’écroule sur une voiture à Herve, une mère et sa fille étaient à l’intérieur du véhicule

Samedi soir, impossible de le manquer, le ciel était illuminé toutes les 10 secondes par la foudre. Un spectacle particulièrement impressionnant mais qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes en région verviétoise. En effet, par période, on a bien senti que le vent soufflait fort… même si c’était fort heureusement beaucoup moins violent que dans la région de Beauraing !

Vers 22 heures, c’était particulièrement le cas à Herve. Rue Hubertfays, non loin de Wégimont, un arbre a cédé et est tombé. Le timing n’aurait pu être pire. Une voiture, dans laquelle se trouvaient une mère et sa fille, passait par là. Par chance, les deux victimes ont pu sortir indemne. Les pompiers sont intervenus pour bouger l’arbre.