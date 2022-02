«Trop de mensonges circulent lors des manifestations», estime Frank Vandenbroucke

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) s’est exprimé au sujet des manifestations contre les mesures sanitaires en Belgique. Selon lui, trop de « mensonges et absurdités » sont racontés lors de ces rassemblements.

Pour la septième fois en deux mois, plusieurs centaines de personnes ont entamé dimanche une marche dans les rues de Bruxelles contre les mesures sanitaires.

Selon les premières constatations, le nombre de participants est toutefois bien inférieur à celui constaté ces dernières semaines, et singulièrement dimanche dernier où plus de 50.000 protestataires avaient été dénombrés à l’occasion d’une manifestation européenne qui s’est achevée dans la violence.

Le ministre de la Santé a été interrogé par VTM au sujet de ces manifestations. Selon Frank Vandenbroucke, trop de « mensonges et absurdités » y sont racontés.

« On met un micro dans la main de n’importe qui, qui raconte n’importe quel mensonge. Je pense que cela devrait cesser », a-t-il déclaré, en prenant l’exemple des personnes qui pensent que le vaccin est mortel. « Ces gens disent qu’ils veulent être libres, mais cela n’est pas possible si les hôpitaux se remplissent et que l’on n’arrive pas à organiser les soins ».

Le ministre, qui critique et condamne les violences de la semaine dernière, souligne également que les casseurs doivent être punis.