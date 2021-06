Trois conseils pour regarder le prochain match des Diables sans (trop) stresser

On le sait tous, le sport n’est pas une science exacte et partir favori peut être synonyme de désillusion. Le préparateur mental conseille d’anticiper les scénarios catastrophes pour garder espoir dans les moments difficiles. C’est ce qu’on appelle des boucliers. « Plus le supporteur sait anticiper les moments clés d’un match, plus il va repérer les failles et être utile pour soutenir équipe ». Quand on sait qu’au stade les supporteurs peuvent influer sur le match de 20 % à 30 %, selon le préparateur, ça vaut le coup de se préparer.

« Tout le stade retient son souffle ». C’est un réflexe naturel en cas de tension, mais qui s’avère contre-productif pour garder son calme. Une mauvaise oxygénation crée de la noradrénaline. Parmi les effets indésirables, elle accélère le rythme cardiaque et ralentit la digestion. Pour aider à retrouver son souffle, le coach propose de faire des exercices de respiration au cours de la journée. Prendre le temps d’inspirer et d’expirer lentement et profondément peut aider à garder son calme lors d’un match tendu.

Fair-play, tu resteras

Plus facile à dire qu’à faire, surtout dans un sport où le chambrage fait partie de la culture. Pourtant, avoir une attitude positive permet de mieux profiter de l’instant et garder une ambiance bon enfant. Le coach remarque qu’un état d’esprit léger permet d’encourager les joueurs et permet aux supporteurs d’apprécier d’autant plus le match. Car si la pression monte, elle aboutit à la fête et non à des scènes de violence.

Ces conseils, peuvent également être utilisés dans d’autres situations stressantes plus récurrentes, alors pourquoi ne pas les essayer lors d’un match et les adopter au quotidien ?