Trois amis kayakistes s’improvisent secouristes: une dizaine de personnes sauvées des eaux

Jeudi après-midi, Marc Putard, Dany Snidero et Fabrice Willems, sont partis de Philippeville pour rejoindre Chaudfontaine qui était complètement sous eau. À bord de leur zodiac, ils ont sauvé une dizaine de personnes et un chien.

Ils ont enfilé leur tenue de plongeur et ont pris la route de Chaudfontaine, avec trois camionnettes et un zodiac. Après deux heures de route, ils se sont retrouvés au cœur du désastre.

« La fille d’une amie était coincée à l’étage de sa maison rue des Thermes, avec deux enfants. Mais avant d’arriver chez elle, plusieurs personnes nous ont appelées au secours et nous sommes allées les aider. Nous étions les premiers secouristes qu’ils voyaient de la journée, c’est incroyable. Ils étaient désespérés… », témoigne Marc Putard. Au total, Marc et ses amis ont secouru une dizaine de personnes et un chien, parfois au péril de leur vie.

« Les gros secours officiels ne sont arrivés qu’à notre départ, vers 23 heures », ajoute Dan. « L’État a vraiment été défaillant. Les secours sont arrivés avec des bateaux trop gros qu’ils ne parvenaient pas à mettre à l’eau. Quand je pense, qu’on a acheté de nouveaux avions de chasse pour des milliards et qu’un zodiac comme le nôtre coûte 15.000 euros… », souffle Dany.

Ce vendredi, les trois gaillards se tenaient à disposition de toute personne ou de toute commune ayant besoin d’un sauvetage par les eaux.