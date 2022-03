Trente ans plus tard, il tue son ancienne institutrice de 100 coups de couteau

Sans le savoir, la Reine Mathilde a croisé la route d’un tueur et lui a serré la main : l’homme de 37 ans vient de reconnaître être l’auteur du meurtre de son ancienne enseignante. Trente ans après être passé dans sa classe, il l’a tuée de plus de cent coups de couteau.

Le 6 juin 2019, la reine Mathilde s’est rendue au Kamiano, un centre qui accueille des sans-abri à Anvers. Elle a pris le temps de saluer les travailleurs qui, au quotidien, prennent soin des personnes dans le besoin.

Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’un des individus à qui elle avait serré la main deviendrait un meurtrier un peu plus d’un an plus tard.

Il tue son ancienne prof

En effet, Gunter Uwents, un homme de 37 ans originaire de Berchem, a reconnu avoir tué Maria « Mieke » Verlinden, son ancienne institutrice. L’homme avait été interpellé dimanche et avait « fait une déclaration détaillée sur son implication dans les faits ». Son profil ADN correspond également à l’échantillon trouvé sur la scène de crime.

Comme expliqué, Gunter Uwents est un ancien élève de la victime. Son mobile n’est, pour l’instant, pas clair. Mais, il y a 30 ans, alors qu’il était en primaire dans la classe de Maria « Mieke » Verlinden, il se serait senti « humilié ». Il parle même d’une année scolaire « traumatisante », selon Het Laatste Nieuws.

Mais, d’après son avocat, il aurait des remords et souhaiterait fournir des explications aux proches de Mme Verlinden.

Maria « Mieke » Verlinden dernière avait été retrouvée sans vie le 10 novembre 2020 chez elle à Herentals, par son mari. Elle avait reçu plus de 100 coups de couteau.