Taux de réussite de 88,32% pour le CEB, en baisse par rapport à 2019

Cette année, les élèves qui ont décroché leur CEB ont obtenu une moyenne de 78,14 % en français (70,98 % en 2019), de 71,52 % en mathématiques (74,47 % en 2019) et de 76,06 % en éveil – histoire, géographie et science (76,18 % en 2019).

« Tout en gardant l’épreuve prévue pour 2020 (malgré quelques adaptations avec notamment une correction assurée dans les écoles par les enseignants, ndlr) le taux de réussite est seulement de 2 % plus faible qu’en 2019 et ce malgré les conditions particulières subies par les élèves et les équipes éducatives », analyse ce mardi la FWB.