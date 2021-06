Sciensano adapte sa façon de communiquer les chiffres liés à la Covid-19: voici ce qui va changer

Sciensano et le Centre de crise ne donneront, à partir de la semaine, plus qu’une seule conférence de presse pour faire le point, le mercredi, on apprend maintenant qu’il n’y aura plus de « chiffres » actualisés les dimanches et lundis.

En effet, les hôpitaux ne sont plus tenus d’enregistrer leurs données en temps réel le week-end et peuvent se contenter de le faire le lundi. Résultat, les chiffres des dimanches et lundis ne sont plus à jour.

Sciensano ne communiquera plus non plus, durant ces deux jours, au sujet des nouvelles contaminations, des tests réalisés ou encore du nombre de doses de vaccins qui ont été administrées.