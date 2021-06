Sa nouvelle télévision achetée chez Carrefour ne fonctionne pas: «Nous avons perdu cet argent?»

Originaire de Heusden-Zolder, Rudi Nulens s’est acheté une nouvelle télévision en vue de l’Euro mais au moment de l’allumer, tout ne s’est pas passé comme prévu, racontent Het Belang van Limburg et Sudinfo.

« Nous avons allumé notre télévision pour la première fois le 24 mai, une dizaine de jours après l’avoir acheté chez Carrefour. Nous voyions seulement une sorte d’arc-en-ciel sur l’écran », explique Rudi à nos confrères du Het Belang van Limburg. « Le lendemain, je suis retourné au magasin avec l’appareil et ticket de caisse. Il s’est avéré que ce problème n’était pas couvert par la garantie et qu’il n’y avait rien à faire. Les dégâts sont de notre faute. C’est terrible. Nous avons été extrêmement prudents lors du transport, du déballage et de l’installation. L’emballage n’a pas été endommagé. Nous ne sommes certainement pas responsables de ce défaut. L’appareil coûte 449 euros. Cela veut-il dire que nous avons perdu cet argent ? », se questionne-t-il.