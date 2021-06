Sa maison est frappée par la foudre, il ne lui reste plus rien: ses voisins lancent un appel à la solidarité

La toiture de la maison, située chemin de Saint-Marc, a en effet été percée et un début d’incendie s’est déclaré. Cependant, les pompiers ont pu intervenir à temps pour limiter les dégâts. Malheureusement, l’habitante des lieux a beaucoup perdu dans cet incident. Des voisins ont d’ailleurs lancé un appel à la solidarité pour lui venir en aide. « Malheureusement, elle a tout perdu ce soir. Sa maison a été frappée par la foudre. Elle va avoir besoin de vêtements taille 46 et probablement de beaucoup d’autres choses », regrettent-ils sur Facebook. Il est possible de les contacter via le réseau social si vous souhaitez faire un geste.