Rassemblés à Bruxelles, infirmiers et aides-soignants «en détresse» lancent un «SOS»

Des dizaines d’infirmiers et aides-soignants se sont réunis dimanche après-midi à partir de 14h00 au Mont des Arts à Bruxelles, pour exprimer leur colère et mettre en garde contre la détérioration des soins si on ne revalorise pas de manière structurelle leur métier. Sous le slogan de « soignants en détresse », ils ont formé un SOS avant de brandir banderoles et pancartes, dont certaines interpellant directement le gouvernement et son ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.