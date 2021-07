Qui aura bientôt besoin d’une troisième dose en Belgique? Les experts font le point sur le rappel du vaccin anti-Covid

En septembre, la Taskforce Vaccination devra prendre un certain nombre de décisions en ce qui concerne le rappel du vaccin anti-Covid. Gudrun Briat, membre de cette équipe d’experts, et Pierre van Damme, épidémiologiste à l’univesité d’Anvers, ont expliqué la raison de cet agenda et du choix des personnes qui bénéficieront en priorité d’une troisième dose.