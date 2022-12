Quels sont les symptômes des nouveaux variants de la Covid-19?

Les cas de Covid-19 sont en hausse. Deux nouveaux sous-variants sont particulièrement surveillés : BQ.1.1. et XBB. Voici leurs symptômes.

La semaine dernière, les contaminations au coronavirus ont bondi de 28 %. Dans le même temps, les admissions à l’hôpital ont grimpé de 27 %. En France, devant la hausse spectaculaire des cas, certains experts évoquent même une neuvième vague.

Un an après l’apparition du variant Omicron, qui a lui-même succédé au variant Delta, de nouveaux sous-variants d’Omicron semblent essayer de se faire une place au sein de la population.

Le variant BQ.1.1.

Le premier a été baptisé BQ.1.1. Cela fait déjà quelques mois que ce sous-variant d’Omicron est suivi de près par les experts. Selon l’OMS, le mois dernier, il était déjà présent dans 65 pays du monde. Ses symptômes correspondent à ceux qui sont généralement constatés depuis l’apparition de la Covid :

– Toux

– Maux de gorge

– Fatigue et état grippal

– Diarrhée

– Maux de tête

– Fièvre

– Essoufflement

– Perte d’odorat et/ou de goût

Un nouveau sous-variant : XBB

Pour ne rien arranger, un autre sous-variant d’Omicron commence à circuler. Il s’appelle XBB, il est déjà dominant à Singapour et a été repéré dans 35 pays dans le monde. Les personnes infectées par XBB ont généralement les symptômes habituels liés au coronavirus et cités plus haut. Néanmoins, ce sous-variant présente quelques particularités. En effet, les personnes infectées peuvent également souffrir des symptômes suivants :

– Perte d’appétit

– Aphonie (ne plus avoir de voix)

– Tachycardie (le cœur qui bat trop vite).

Voici donc des symptômes qu’il faudra surveiller de près durant ce mois de décembre.

Retrouvez l’actu sur Metrotime.be