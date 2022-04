Quels sont les symptômes de la mystérieuse hépatite qui touche l’Europe et devrait arriver en Belgique prochainement?

Nous vous en parlions ce mardi. Une mystérieuse hépatite touche actuellement les enfants dans plusieurs pays européens. L’OMS a même ouvert une enquête à cause d’une dizaine de cas de cette hépatite grave d’origine inconnue survenus au Royaume-Uni et en Espagne. Entre-temps, de nouveaux cas sont apparus au Danemark, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, et de nouveau en Espagne. Interrogé par la DH, le virologue Steven Van Gucht a indiqué que cette mystérieuse hépatite devrait arriver prochainement en Belgique. « En Belgique, cela ne m’étonnerait pas qu’il y ait aussi des notifications dans les semaines à venir, à savoir des enfants qui développent des hépatites aiguës. On va donc mener différentes recherches, c’est la règle quand on lance une alerte de la sorte », a-t-il indiqué.

Mais quels sont les symptômes de cette hépatite, qui semble surtout toucher les enfants de 1 à 6 ans ? On parle d’urine foncée, de selles grises, de jaunissement des yeux, de démangeaisons, de douleurs musculaires ou articulaires, de fatigue anormale, d’une température élevée, de perte d’appétit, ou encore de maux de ventre. Mais les investigations sont seulement en cours pour mieux comprendre la maladie. « Ce sont des cas assez rares et les conditions le sont tout autant. Actuellement, il n’y a pas encore de cause commune entre les différents cas mais nous sommes en alerte et en état de vigilance », poursuit Steven Van Gucht.

Pas de lien avec la Covid-1I9

Un lien chez certains enfants a été fait avec l’adénovirus, qui déclenche notamment la grippe et le rhume. Mais cette maladie est répandue chez les enfants et on ne sait donc pas si le lien est significatif ou non. « D’après les recherches menées en Angleterre, il n’y a à ce stade pas de lien direct avec la Covid ni avec le vaccin anti-Covid, c’est vraiment inconnu », ajoute le virologue.

Que faire dès lors pour se protéger de cette hépatite ? On ressort nos bons vieux gestes barrières, comme le fait de se laver régulièrement les mains, conclut Steven Van Gucht.