Quels sont les prénoms qui ont le plus la cote en Belgique?

Pour la deuxième année consécutive, c’est le prénom Olivia qui a été le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. Elle garde la préférence sur Emma, le prénom féminin le plus populaire de 2003 à 2019. 548 bébés ont été appelés Olivia, soit 103 de moins que l’année précédente et à peine 19 de plus que les 529 bébés qui ont reçu Emma comme prénom.

Chez les garçons, et pour la troisième année de suite, Arthur est le prénom le plus populaire. 587 enfants ont reçu ce prénom l’année dernière, selon les nouveaux chiffres de Statbel.