Quatre conseils pour prendre la route des vacances l'esprit tranquille

De nombreux Belges comptent partir en vacances en voiture cet été. Afin de préparer au mieux son trajet et de rouler l'esprit bien tranquille, il convient de respecter certains règles et rituels, comme bien vérifier tous ses équipements, du liquide de frein aux pneus en passant par les phares. Attention aussi à bien se protéger du soleil et à répartir correctement ses bagages.