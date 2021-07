Pukkelpop demande au gouvernement d’éclaircir des «changements inattendus»

En attendant les clarifications, les préparatifs sur le terrain sont suspendus, ajoute l’organisation sur Twitter. Le Pukkelpop souligne être convaincu que la clarté sera vite apportée.

Le Codeco a décidé lundi de maintenir les mesures d’assouplissements des restrictions sanitaires prévues et a précisé les règles en vigueur pour le « Covid safe ticket ». Ce dernier doit permettre, dès le 13 août, d’accéder à des événements de plus de 1.500 personnes en extérieur. Pour recevoir ce ticket, il faudra être entièrement vacciné depuis plus de deux semaines, présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif datant de 48 heures au maximum. Auparavant, ce délai était de 72 heures.