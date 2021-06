Près d’un tiers de la population belge entièrement vacciné

L’évolution la plus marquante, hormis dans la province du Luxembourg et ses seuls 26 nouveaux cas sur cette période (-66 %), est constatée dans la province du Brabant flamand qui compte 244 nouveaux cas sur la dernière semaine contre 475 la semaine précédente, soit une baisse de 49 %. La Région bruxelloise et la province d’Anvers dénombrent encore respectivement 494 et 479 nouveaux cas, soit les moyennes les plus hautes en valeur absolue.

Mercredi, 439 personnes étaient encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 183 en unité de soins intensifs. Le nombre moyen d’admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus entre le 17 et le 23 juin est, quant à lui, descendu à 29 soit une baisse de 27 % par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 14 et le 20 juin, 6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan du nombre de décès à 25.149 depuis le début de la pandémie. Aucun décès n’a été enregistré dans les maisons de repos.

Bruxelles légèrement derrière Un total de 272.543 tests ont été effectués au cours de la période du 14 juin 2021 au 20 juin 2021, soit une moyenne journalière de 38.922 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 1,4 %. C’est la tranche des 10-19 ans qui présente le plus haut taux de positivité avec 3,3 %. Le groupe d’âge des 0-9 ans présente un pourcentage de tests positifs de 2,1 %, pour les 20-39 ans ce taux est de 1,6 %, pour les 40-64 ans de 1,3 % et seulement 0,8 % pour les plus de 65 ans. Ces chiffres sont en diminution pour toutes les tranches d’âge.