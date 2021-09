Pourquoi les moustiques prolifèrent-ils encore en cette période ?

« On est vachement mangé par les moustiques. On met des plantes dans la chambre pour ne pas être embêté », a confié un homme interrogé au micro de RTL. La raison ? La météo, mais pas uniquement. En effet, il a plu énormément cet été, la Belgique a même enregistré un record de précipitations par rapport à la moyenne. D’après Frédéric Francis, professeur à la Faculté agronomique de Gembloux, ce sont des conditions propices pour le développement des moustiques.

Un cocktail idéal

En résumé, de l’eau stagnante, une charge en matières organiques dans l’eau et une végétation assez diversifiée, c’est le cocktail idéal pour leur prolifération. À cela s’ajoutent l’humidité et la chaleur du mois de septembre. Et quand on sait qu’une femelle dépose une trentaine d’œufs par jour… cela fait grimper considérablement leur nombre.

Mais pas de panique, la présence des moustiques devrait diminuer avec le retour du froid au mois d’octobre.

