Pour mieux se chauffer, il faut aussi aérer: voici pourquoi!

Parfois, il y a des gestes qui semblent défier la logique. L’été dernier, on vous parlait par exemple de cette technique qui consiste à faire tourner un ventilateur vers une fenêtre ouverte. Quelques mois plus tard, on ne cherche plus d’astuces pour se rafraîchir mais des conseils pour se chauffer en dépensant le moins possible.

Aérer deux fois par jour, le matin et le soir

Certaines personnes ont ainsi tendance à laisser toutes les portes et les fenêtres fermées pour ne pas laisser la chaleur s’échapper. La plupart du temps, ils ont évidemment raison. Pourtant, pour bien se chauffer, il est également indispensable d’aérer.

Généralement, il est conseillé, même en hiver, d’ouvrir en grand les fenêtres au moins 10 minutes le matin, même chose le soir. Paradoxalement, le fait de faire entrer de l’air froid dans votre logement va vous permettre de faire des économies.

Pourquoi aérer permet de consommer moins ?

La raison est plutôt simple. Dans une pièce fermée, l’air est plus humide. Résultat : il met plus de temps à être chauffé. À l’inverse, dans une pièce qui a été aérée, l’air est sec et pur. Il met beaucoup moins de temps à chauffer. Votre chaudière devra donc tourner moins longtemps pour arriver à la température choisie sur votre thermostat.

« N’hésitez pas à ouvrir largement les fenêtres, sans quoi le renouvellement sera insuffisant, l’humidité restera dans votre pièce et le gaspillage de chauffage sera plus important car la chaleur se diffuse moins bien dans un air humide. Autre règle : plus il y a de personnes dans la pièce, plus l’air doit être purifié. Ainsi, n’hésitez pas à ouvrir vos fenêtres après un repas en famille ou entre amis », conseille le fournisseur Engie sur son site Internet.

D’autres bienfaits

De plus, le fait d’aérer votre habitation a également des bienfaits sur votre santé. En effet, l’air intérieur est pollué. « Nos activités quotidiennes telles que cuisiner, prendre une douche et même respirer ont un impact sur la qualité de notre air. Idem pour les matériaux de construction utilisés dans la maison, les désinfectants, les produits ménagers ou encore les gaz de combustion de votre appareil de chauffage », explique Engie. Une maison ou un bâtiment aéré est donc beaucoup plus sain.

Voilà pourquoi, il est indispensable d’aérer chaque jour votre logement. C’est bon pour votre porte-monnaie et pour votre santé !