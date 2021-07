Pour Emmanuel André, «on ne sortira de cette crise que lorsque l’on prendra conscience que prendre soin des plus fragiles est dans l’intérêt de tous»

Ce mercredi 28 juillet, le microbiologiste Emmanuel André a publié sur Twitter son analyse de la situation sanitaire et de la vaccination. « On ne sortira de cette crise que lorsque l’on prendra conscience que prendre soin des plus fragiles est dans l’intérêt de tous », estime-t-il.

Dans une analyse publiée sur Twitter ce mercredi matin, le microbiologiste Emmanuel André a comparé la situation de la vaccination dans quatre pays : Israël, le Royaume-Uni, la Russie et la Namibie. Il observe notamment que la vaccination a permis d’éviter des vagues de décès. Il compare la situation épidémique en fonction du taux de vaccination de leur population.

Les décès repartent à la hausse dans les pays où la vaccination avance moins rapidement

En Israël, le nombre d’infections repart à la hausse (courbe bleue). La courbe rouge, celle des décès, n’augmente pas. Dans ce pays, 61 % de la population est vaccinée. Au Royaume-Uni aussi, Emmanuel André établit un lien entre vaccination et décès évités. 55 % de la population est vaccinée. Le nombre de décès repart à la hausse, comme les contaminations, mais à un rythme plus faible que lors des vagues précédentes.

Mais tous les pays n’avancent pas aussi vite que ces deux pays dans la course à la vaccination. En Russie et en Namibie, où la vaccination avance moins vite, les décès sont repartis à la hausse.

« Un vaccin administré dans un pays avec une couverture vaccinale supérieure à 60-70 % a désormais un impact bien plus faible qu’un vaccin distribué dans un pays pauvre »

Emmanuel André en conclut que « Les vaccins préviennent des vagues de décès lorsque les populations les plus fragiles sont très largement vaccinées. ». Il y a de grandes inégalités entre les pays pour accéder aux vaccins. Pour le scientifique, « un vaccin administré dans un pays avec une couverture vaccinale supérieure à 60-70 % a désormais un impact bien plus faible qu’un vaccin distribué dans un pays pauvre. On ne sortira de cette crise que lorsque l’on prendra conscience que prendre soins des plus fragiles est dans l’intérêt de tous. »