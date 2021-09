Pour Bart De Wever, les nouvelles règles Covid sont «inadéquates»

« La loi est inadéquate. Chaque arrêté ministériel est rempli de choses qui n’étaient pas voulues, qui ne sont pas applicables, d’échappatoires, etc. », a déclaré M. De Wever sur les ondes de Radio 1.

Le président de la N-VA vise notamment les « organisateurs créatifs » qui testent les limites des règles, par exemple en organisant des fêtes privées dans des boîtes de nuit dont la réouverture aura lieu en principe en octobre.

Également bourgmestre d’Anvers, M. De Wever a laissé entendre que les règles seraient strictement appliquées. En d’autres termes, ce qui correspond à la lettre de la loi stricto sensu ne sera pas sanctionné.

« La vie doit reprendre »

Il est temps de supprimer en douceur les restrictions liées à la pandémie, estime encore le nationaliste. « À un moment donné, la vie doit pouvoir reprendre. On ne peut pas répéter pendant un an : si nous atteignons un certain niveau de vaccinations, nous abandonnons les restrictions, et lorsque ce point est atteint, dire que ce n’est pas encore le moment », a-t-il souligné.

Selon lui, à un moment donné, il faut décider de se concentrer sur la situation dans les hôpitaux et plus sur les contaminations, considérer le virus comme une récurrence « et cesser de prendre en otage toute la société ». « La population a fait ce qu’elle devait faire », a-t-il ajouté.