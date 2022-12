Pour aller aux toilettes à l’aéroport de Charleroi, c’est 1 euro!

On ne l’avait pas vu venir. Si vous avez envie de vous soulager avant de prendre l’avion à l’aéroport de Charleroi, il faut désormais passer par la caisse.

En effet, Brussels South Charleroi Airport (BSCA) fait désormais payer l’accès aux toilettes, révèle RTL Info ce matin. Pour accéder aux petits coins, il faut débourser 1 €. De plus, impossible de payer avec de la monnaie, le système fonctionne uniquement avec une carte bancaire.

« Je n’ai vu ça nulle part ailleurs »

« C’est hallucinant. Je n’ai vu ça nulle part ailleurs. Même à l’arrivée à la descente de l’avion, il faut payer. C’est affreux », témoigne un voyageur à RTL.

Cela concerne visiblement toutes les toilettes de l’aéroport : dans le hall d’accueil, après les contrôles de sécurité et même dans la zone de réception des bagages. De plus, il ne s’agit pas d’un forfait. Chaque personne doit payer à chaque passage aux toilettes. « J’ai beaucoup voyagé et je ne connais pas un aéroport au monde où l’appât du gain est aussi flagrant. C’est une honte pour les étrangers qui débarquent à Charleroi et l’image que cela donne de la Belgique », confie un autre voyageur.

L’aéroport n’a pas encore réagi à la polémique.

