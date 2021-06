Porter le masque réduit l’anxiété sociale, selon une étude

Depuis le 16 juin dernier, le masque n’est plus obligatoire en extérieur en France. Pourtant, cet accessoire est encore loin d’avoir disparu du paysage urbain.

Certains portent le masque de peur de se contaminer, environ 1 % selon les révélations du New York Times, ou de peur de contaminer les autres. Pour d’autres, il a une fonction surprenante : celui de masquer – littéralement – ses émotions et de se protéger du regard des autres. Une utilité appréciable pour les Français qui souffrent de troubles anxieux. Selon l’Inserm, 21 % des adultes seraient touchés au cours de leur vie par cette phobie sociale, caractérisée par « une perception de soi négative et la peur que son apparence ou son comportement ne soit pas conforme aux attentes et aux normes sociales ». Et les femmes seraient deux fois plus affectées que les hommes.

« Un sentiment de liberté »

« Avec la chaleur qui arrive, ce n’est pas agréable de le porter, pourtant il m’est indispensable ». Pour Caroline, cet accessoire est devenu un « must have » de sa garde-robe et elle en a toujours un dans son sac à main. « Il me permet de ne pas penser à mon apparence. Si je veux faire la tête, personne ne le verra », confie la juriste en entreprise. « Je n’ai plus cette pression sociale qui m’oblige à sourire tout le temps. C’est un sentiment de liberté ». Grâce à ce masque, la jeune femme se sent « en phase avec ses actions » et se « pose moins de questions sur ses faits et gestes ».